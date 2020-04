Essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, verzekert dat er voldoende productiecapaciteit is voor zuurstofgas, maar onderstreept de nood aan logistieke oplossingen. Dit meldt Essenscia donderdag in een persbericht. De federatie vertegenwoordigt ook de producenten van industriële en medische gassen.

"Er is momenteel geen tekort aan zuurstofgas voor medische toepassingen in ziekenhuizen", klinkt het. De bedrijven die in België zuurstof produceren (Air Liquide, Air Products, BTG, IJsfabriek Strombeek, Linde en Messer) hebben voldoende voorbereidende maatregelen getroffen, waardoor er in ons land voldoende zuurstof beschikbaar is. Dit ondanks de stijgende marktvraag in Europa en de rest van de wereld.

Essenscia zoekt wel mee naar oplossingen voor de logistieke bevoorrading van zuurstof in de woonzorgcentra. Het is aan te raden dat patiënten met een zuurstofnood zoveel mogelijk behandeld worden in ziekenhuizen waar de bulklevering van vloeibare zuurstof gegarandeerd is, luidt het.

Om de bevoorrading van zuurstof te kunnen blijven verzekeren, is het wel ontzettend belangrijk dat de recipiënten voldoende kunnen blijven roteren tussen de zorginstellingen en de zuurstofproducenten, zegt de federatie. Op die manier kunnen ze efficiënt gereinigd en opnieuw met zuurstof gevuld worden, zodat ze snel opnieuw beschikbaar zijn voor de patiënten.