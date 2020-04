In Frankrijk zijn de regels tegen de verspreiding van het coronavirus over het algemeen al heel streng. De deur mag men enkel uit als het echt nodig is en met een vrijgeleide op zak. Wandelen of sporten mag slechts gedurende één uur per dag en binnen een straal van een kilometer rond de woning. Maar op sommige plaatsen in het land komen daar nog speciale regels bij.

Parijs heeft bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buitenlucht zoals joggen verboden tussen 10 en 19 uur. Eerder had de Franse hoofdstad al alle parken gesloten, ook al kon er met inachtname van voldoende afstand aan sport worden gedaan. Ook in de zuidelijke stad Nice is sporten aan banden gelegd en enkel binnen bepaalde tijdvakken toegestaan.

Voorts zijn veel stranden van het land afgesloten, onder meer alle stranden aan de Middellandse Zee. Ook wandelen in het bos is op veel plaatsen verboden.

Gezondheidsdirecteur Jérôme Salomon deelde woensdag mee dat de pandemie in Frankrijk tot nu 10.869 mensenlevens eiste. In de ziekenhuizen stierven de jongste 24 uur 541 mensen, voor rusthuizen waren woensdagavond geen bijgewerkte cijfers beschikbaar.

Het Franse presidentschap kondigde woensdagavond aan dat de lockdown tot na 15 april verlengd wordt. De Franse president Emmanuel Macron zal maandag zijn beslissingen bekendmaken voor de bestrijding van de epidemie in de komende weken, aldus het presidentschap. (Belga)