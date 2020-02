De vanuit China overgebrachte landgenoten werden maandag uitgebreid getest in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. 'Eén van hen blijkt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. De testresultaten van de andere landgenoten zijn negatief', aldus het kabinet van de minister.

Dat betekent dat zij in quarantaine in het militair hospitaal zullen worden opgevolgd met verdere tests gedurende zeven dagen, de incubatietijd van het virus. Ze moeten in totaal veertien dagen in quarantaine blijven, maar mogen zich vrij in het ziekenhuis verplaatsen.

Het is weinig waarschijnlijk dat er nog personen besmet zijn aangezien de geïnfecteerde persoon de voorbije uren nauwelijks in contact kwam met de andere acht.

De persoon bij wie de besmetting is vastgesteld, verkeert in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziektesymptomen.

'De stalen werden maandagavond naar het referentielaboratorium in de KULeuven gebracht. Toen bleek dat er één test positief was, moest die meerdere keren bevestigd worden', aldus viroloog Marc Van Ranst. 'Vandaar dat de resultaten langer uitbleven dan verwacht. Mijn team heeft het volledige genoom van het virus in kaart gebracht om zeker te zijn dat het wel degelijk om het Wuhan coronavirus gaat.'

Chinese dokters hadden de negen Belgen nog gescreend voor ze het vlieguig opstapten, maar het is pas bij tests in het laboratorium in Leuven dat de positieve besmetting aan het licht kwam.

Maandagavond is de betrokkene overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, één van de twee referentiecentra in ons land. 'Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen', klinkt het. De persoon verblijft in uiterst strikte hygiënische omstandigheden.

In Neder-Over-Heembeek verbleef de voorbije dagen ook een Deen. Zijn testresultaten zijn negatief.

Voor het grote publiek heeft de eerste bevestigde besmetting in ons land met het coronavirus geen enkele consequentie, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus.

Van Gucht zegt dat het publiek nu vooral de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor de seizoensgriep moet in acht nemen. 'Dat is waar we op dit moment mee moeten bezig zijn.'

Wat als je je ziek voelt? Er moet een link met China zijn

Als je geen nauw contact had met iemand die ziek is en recent in China geweest is, hoef je je geen zorgen te maken. Wellicht gaat het om een wintergriep. Raadpleeg in dat geval je huisarts.

Ben je ziek en zelf recent in China geweest of is er iemand in je nabije omgeving die ziek is en in China geweest is, bel dan naar je huisarts en vermeld je reisgeschiedenis en je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen. Bedek mond en neus met een wegwerpzakdoekje bij niezen of hoesten. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was de handen.

Preventiemaatregelen als hand- en hoesthygiëne blijven essentieel

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het essentieel om een basishygiëne aan te houden door je hand voor je mond te houden wanneer je hoest en niest en je handen grondig met water en zeep te wassen. Vermijd indien mogelijk nauw contact met iemand die symptomen van een verkoudheid vertoont. Een mondmaskertje dragen heeft weinig zin. Het helpt enigszins tegen andermans hoesten en niezen en om de overdracht tussen hand en mond tegen te gaan. De virussen verspreiden zich evenwel via de lucht en gewone maskertjes zitten vaak te los, waardoor het beschermingseffect minimaal is. De enige efficiënte maskers zijn professionele mond-neusmaskers (type FFP2, FFP3, N95) die in ziekenhuizen en laboratoria gebruikt worden.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?

Sommige besmette personen vertonen weinig tot geen symptomen, anderen zijn ziek met symptomen als koorts, hoesten, lopende neus, ademhalingsproblemen en ademnood. De symptomen verschijnen gemiddeld 5 dagen na de besmetting met als eerste de koorts, daarna een droge hoest en na een week kortademigheid. Ook zijn er patiënten die alleen diarree hebben in plaats van koorts. In bepaalde gevallen heeft de ziekte al tot nierfalen, longontsteking en de dood geleid, vooral bij oudere, kwetsbare mensen. De huidige bepaling van de symptomen is gebaseerd op slechts een beperkt aantal gevallen. Voor een beter begrip van de ziekte is een grotere studie nodig.