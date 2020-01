Nu het coronavirus zich steeds sneller verspreidt, moeten de douaniers van de Belgische luchthavens een mondmasker te dragen. Volgens de FOD Financiën kwam die beslissing er op vraag van de vakbonden, en is er geen reëel gevaar voor een besmetting.

De Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren informeerde de douaniers maandag over de verplichting, die 'met onmiddellijk ingang' werd ingevoerd.

Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, stelt dat douaniers in normale omstandigheden ook al handschoenen dragen, en dat enkel het verplichte mondmasker nieuw is.

Volgens hem was de maatregel niet noodzakelijk, maar dreigden de vakbonden met acties als de verplichting er niet kwam. 'De douaniers controleren goederen, daar is weinig besmettingsgevaar', aldus Adyns.

