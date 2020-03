In China zijn in 24 uur tijd 15 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds de uitbraak van het virus. In Zuid-Korea is er sprake van het laagste aantal besmettingen in twee weken tijd. Het gaat om 114 nieuwe besmettingen en 6 overlijdens.

Verder vielen in China nog elf doden, meldt de nationale gezondheidscommissie. Acht van de tien gevallen en tien doden vielen in de provincie Hubei, waar het virus in december uitbrak. In het land zijn nu in totaal 80.792 besmettingen en 3.169 overlijdens gemeld.

In Zuid-Korea gaat het in totaal om 7.869 besmettingen en 66 overlijdens. Het merendeel van de gevallen is vastgesteld in de stad Daegu en de nabijgelegen provincie North Gyeongsang, meldt het Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC). Zo'n 60 procent van de Zuid-Koreanen die het virus hebben opgelopen zijn lid van dezelfde kerk, de Shincheonji-kerk die beschouwd wordt als een sekte. (Belga)