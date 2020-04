In Zweden hervat Volvo Cars maandag de productie in zijn fabriek in Torslanda, na de stilstand ten gevolge van de coronacrisis. De heropening van de Amerikaanse fabriek van Volvo Cars is gepland op 11 mei.

Volvo Car Gent ligt sinds 17 maart stil. Aanvankelijk hoopte men om op 3 april te kunnen herstarten, maar die datum werd uitgesteld, ook latere heropstartdata moesten bijgesteld worden. Maandag gaat de fabriek dan toch weer open, de volledige heropstart is later voorzien, rond 27 april. 'Maar we pinnen ons niet vast op die datum. We gaan eerst proefdraaien', verduidelijkt Blomme, 'het is een voorbereidende testweek waarin we onze installaties testen om later over te gaan tot een volledige heropstart. Die proefweek moeten we eerst goed doorstaan. Bovendien is het belangrijk dat iedereen van het personeel veilig kan werken. Dat moet eveneens uitgetest worden.'

Er is een waslijst van maatregelen, een slideshow van 40 pagina's zelfs, voor het personeel, die in acht moet genomen worden. 'Preventie van de werknemers als het gaat om social distancing, een aanpassing aan werkstations waar social distancing niet gegarandeerd kan worden. Er zal veel meer schoongemaakt worden, er zijn ontsmettingskits voor alle teams. Er worden minder mensen toegelaten in de rookhoeken, restaurants, kleedkamers en meeting rooms en stewards zullen toezien op de naleving van social distancing', somt Blomme de belangrijkste op.

Bij Volvo Car Gent werken zowat 6.500 mensen. Die gaan maandag nog niet allemaal aan de slag, ongeveer de helft zal het werk hervatten.

