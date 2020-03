China schenkt de Europese Unie 2 miljoen chirurgische maskers, 200.000 meer professionele N95-maskers en 50.000 kits om patiënten op besmetting met het nieuwe coronavirus te testen. Dat heeft eerste minister Li Keqiang woensdag bevestigd in een telefoongesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

Het is von der Leyen die de donatie bekendmaakte in een videoboodschap op Twitter. 'China is niet vergeten dat in januari, toen het het middelpunt van de uitbraak (van het coronavirus, red.) was, de EU te hulp is geschoten. We hebben toen snel meer dan 50 ton beschermend materiaal geschonken. Vandaag staan wij in het middelpunt van de pandemie en hebben we zelf beschermend materiaal nodig.'

In Europa wordt de productie van maskers en andere materiaal opgevoerd en worden nieuwe productielijnen opgezet, maar dit neemt tijd in beslag, aldus von der Leyen. 'In tussentijd zijn we blij met de hulp van China.' De maskers en testkits kunnen meteen verscheept worden.

België kreeg deze week al 500.000 maskers toegezonden door de Jack Ma Foundation en de Alibaba Foundation, de Chinese internetgigant die door Jack Ma is gesticht. Donderdag of vrijdag zouden 15 miljoen bijkomende maskers moeten arriveren.

Volgens von der Leyen zijn zij en Keqiang het erover eens dat de strijd tegen het coronavirus een globale strijd is, 'en dat we in tijden van nood elkaar moeten steunen'. Europa is China erg dankbaar voor de steun, zegt ze.

De Europese Unie en China zijn ook overeengekomen om een bilaterale top, die eind maart op de agenda stond, te annuleren omwille van de coronacrisis. (Belga)