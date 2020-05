De politie gaat de aan corona gerelateerde controles, zoals de niet-essentiële verplaatsingen, vanaf 11 mei niet meer apart controleren maar integreren in de controles van de normale politiewerking. Dat zegt Nico Paelinck van de koepel van de Lokale Politie. "We rekenen op het gezond verstand van de mensen."

"We hebben eerst een duidelijk signaal moeten geven aan de burger, iets wat ons niet altijd in dank is afgenomen, want er was veel onbegrip. Bovendien hadden we nog niet de benodigde maskers", aldus Paelinck. "Nu zitten we in een nieuwe fase. We rekenen op het gezond verstand van de mensen."

Concreet zal de politie bijvoorbeeld bij een BOB- of anti-inbraakcampagne ook kijken of alle mensen in een voertuig daar wel in thuishoren. Voorts zal de politie toezien op het samenscholingsverbod en het dragen van mondmaskers op openbaar vervoer controleren. "We zullen ook de gemeentes ondersteunen bij de heropening van de winkels, om alles in goede banen te leiden", aldus nog Paelinck. (Belga)