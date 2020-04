Ruim twee maanden nadat de uitbraak van het coronavirus in Italië van start ging, zijn er in het land nog steeds honderden coronadoden per dag te betreuren. Het jongste cijfer is 382, na 333 een dag ervoor. De dodentol ligt nu op 27.359, waarmee Italië na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land is. Ook het aantal nieuwe besmettingen ligt iets hoger dan maandag: 2.091, tegenover 1.739 een dag eerder. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen op ruim 200.000, van wie ruim de helft nu ziek is.

Voor de politieke beslissingen over het versoepelen van de maatregelen wordt vooral rekening gehouden met de patiënten in de ziekenhuizen en de intensive care-afdelingen. Dat is verder gedaald. Italië wil vanaf 4 mei starten met het versoepelen van de lockdownmaatregelen, na bijna twee zware maanden. Voor velen gaan de nieuwe maatregelen echter niet ver genoeg.

Premier Giuseppe Conte verdedigde zich, bij een bezoek in Milaan, tegen de kritiek. "Iedereen hoopte dat we snel zouden terugkeren naar de normaliteit, maar de omstandigheden zijn daar nog niet naar. Dat moeten we klaar en duidelijk zeggen." (Belga)