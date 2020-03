Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is niet te spreken over de vele Vlamingen die zaterdag vlak over de grens in Nederland of Frankrijk op café, restaurant of winkelbezoek gingen. 'Asociaal gedrag', aldus Jambon. 'Ik vraag van iedereen een beetje maatschappelijk bewustzijn en doe die oproep echt met aandrang.'

'Wij betreuren het dat een aantal mensen meent ongepast creatief te moeten zijn. Als je in Nederland op café gaat, heeft dat net hetzelfde effect als bij ons. Een grens is geen grens voor een virus.'

De minister-president roept op om 'te stoppen met haantjesgedrag'. 'Ik vraag van iedereen een beetje maatschappelijk bewustzijn en doe die oproep echt met aandrang. Mensen moeten wegblijven van plaatsen waar veel mensen bijeen zijn, of dat nu hier is of net over de grens maakt geen verschil.'