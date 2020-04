Om het dreigend tekort in de maanden mei en juni op te vullen hoopt de Boerenbond zoals voorheen toch vooral op seizoenarbeiders uit Roemenië, Bulgarije en Polen. De landbouworganisatie vraagt dat de federale regering alsnog akkoorden sluit met deze landen zodat hun arbeiders toch naar hier kunnen komen. Ze hoopt ook op beslissingen op de EU-top van donderdag ter facilitering van het vrij verkeer van personen binnen de EU.

'We zijn uiteraard zeer blij met de eerdere beslissingen van de federale regering zodat tijdelijk werklozen die aan de slag gaan in de landbouw 75 procent van hun uitkering kunnen behouden. In de praktijk betekent dit echter een hele aanpassing voor beide partijen. Omdat de kandidaten een heel ander arbeidersprofiel hebben moeten de betrokken landbouwers eerst heel wat tijd investeren in opleiding. Daarenboven is er de onzekerheid over wat er met hen gaat gebeuren als, zoals mag verwacht worden, een aantal bedrijven vanaf 3 mei terug toelating zullen krijgen om op te starten', aldus woordvoerster Vanessa Saenen.

De landbouwsector verwacht vanaf mei grote problemen wegens een tekort aan seizoenarbeiders omdat buitenlanders wegens de coronamaatregelen niet kunnen of willen komen. 'We hebben er in de maanden mei-juni gemiddeld 25.000 a 30.000 nodig. Door de beslissing dat buitenlandse seizoenarbeiders die er nu al zijn langer kunnen blijven en het traditionele aanbod van lokale seizoenarbeiders, denken we er momenteel op zowat 15.000 te kunnen rekenen', aldus Saenen. Om het tekort aan te vullen werden de afgelopen tijd heel wat maatregelen genomen. Naast de beslissing met betrekking tot de tijdelijk werklozen lanceerde de VDAB de website helpdeoogst.be om vraag en aanbod op mekaar af te stemmen. (Belga)