Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat geen fysieke interviews meer geven en schakelt over op digitale communicatie. Ze wil op die manier het aantal fysieke contacten verminderen. Dat zegt de Open Vld-minister in het videoboodschap die ze op Twitter heeft verspreid.

Door het coronavirus moet minister van Volksgezondheid Maggie De Block niet alleen van de ene naar de andere vergadering hollen, ze wordt ook drukbevraagd door de media en wordt daarbij vaak uitgenodigd in radio- en televisiestudio's.

Maar volgens De Block zijn die fysieke contacten met de pers op dit moment niet verstandig, zeker nu we op een "cruciaal moment" zitten in de strijd tegen het virus. "Ik kom in veel radio- en tv-studio's. Ik kom eigenlijk veel te veel mensen tegen. Ik zou dus vanaf nu de pers willen toespreken via moderne technologie en me concentreren op de moeilijke taak die ik moet doen", zegt de Open Vld-minister in een videoboodschap.

Minister De Block nodigt meteen ook iedereen uit om dezelfde oefening te doen en zoveel mogelijk afstand te bewaren. "Het is zeker niet makkelijk onze gewoontes te veranderen, maar het is nu wel het moment om het te doen. Als we allemaal samen ons best doen, dan winnen we de strijd tegen dat coronavirus", aldus De Block.