Ook in de Verenigde Staten worden woonzorgcentra hard getroffen door het coronavirus. Er vielen daar zeker al 3.300 overlijdens te betreuren, blijkt zondagavond uit een overzicht van persbureau AP op basis van mediaberichten en mededelingen van staatsautoriteiten. De federale overheid houdt geen officiële statistieken bij over het aantal doden in woonzorgcentra.

Meer dan de helft van alle doden viel in New Yorkse rusthuizen. Die staat is op alle vlakken het hardst getroffen, met in totaal al meer dan 9.000 doden en 189.000 besmettingen. In de hele VS staat het aantal besmettingen op 560.000, met 22.000 doden.

Deborah Birx, de arts leiding geeft aan het coronateam van het Witte Huis, zegt dat er de komende weken meer coronatests moeten worden uitgevoerd in woonzorgcentra. 'We moeten actief testen in woonzorgcentra, zowel bewoners als personeel, te allen tijde.'