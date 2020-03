In Chili is een eerste persoon overleden aan het coronavirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten gemeld. Ondertussen hebben andere Zuid-Amerikaanse landen strenge maatregelen genomen tegen het virus. Zo heeft de Boliviaanse overheid beslist om het land volledig in quarantaine te plaatsen, terwijl in Colombia de mensen alleen nog buiten mogen voor essentiële verplaatsingen.

In Chili werden al 537 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. De persoon die overleed is een 83-jarige vrouw. In het land zijn nog geen maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar mensen komen uit zichzelf niet meer samen op openbare plaatsen en de traditionele manifestaties op vrijdagavond vinden niet meer plaats. De stranden worden wel nog druk bezocht. President Sebastian Piñera heeft woensdag een uitzonderingstoestand afgekondigd, waardoor het leger kan opgeroepen worden om te helpen bij de bestrijding van het virus.

In Bolivia, waar tot nu toe 19 coronabesmettingen werden geregistreerd, heeft de interimregering ondertussen beslist om het land in quarantaine te plaatsen vanaf zondag. 'We moeten 24 uur op 24 thuis blijven, want zo kunnen we het coronavirus overwinnen', aldus president Jeanine Añez. Slechts één persoon per gezin zal in een beperkt aantal winkels inkopen kunnen doen. De winkels sluiten 's middags. Ook wordt door het coronavirus de presidentsverkiezing van 3 mei uitgesteld.

In Colombia geldt dan weer een uitbreid uitgaansverbod vanaf woensdag tot 13 april. Vanaf dan mogen de mensen enkel nog hun huis verlaten voor dringende aangelegenheid, zoals het aankopen van voedsel en andere levensmiddelen, of om naar de dokter of de apotheek te gaan. Het land telt tot nu toe 158 besmettingen met het virus. Eerder had ook al Argentinië beslist dat mensen tot 31 maart hun woningen enkel mogen verlaten voor essentiële verplaatsingen.

In Brazilië tot slot wordt de staat Sao Paulo vanaf dinsdag in quarantaine geplaatst gedurende twee weken. De niet-essentiële winkels en diensten worden gesloten. De staat met 46 miljoen inwoners is samen met Rio de Janeiro het zwaarst getroffen door de coronapandemie. In het land zijn al 904 besmettingen geregistreerd en 11 mensen kwamen om het leven. (Belga)