In ons land zijn de voorbije 24 uur 98 patiënten opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19. In totaal liggen 2.688 patiënten in het ziekenhuis met de longaandoening. Dat zijn er 180 minder dan een dag eerder. Onder hen liggen 538 patiënten op de intensieve zorgen (-116). Verder zijn er 80 sterfgevallen gemeld, blijkt donderdag uit een persbericht van het Crisiscentrum en Sciensano.

Nadat het aantal ziekenhuisopnames woensdag was gestegen, daalde het donderdag opnieuw tot onder de symbolische grens van 100 opnames per dag. Ook het aantal patiënten op de intensive care neemt opnieuw af, na een stabilisatie een dag voordien. Er werden 639 nieuwe gevallen van COVID-19-besmetting gerapporteerd, waaronder 174 in de woonzorgcentra.

Van de nieuwe gevallen zijn 374 (59 pct) geregistreerd in Vlaanderen, 157 (25 pct) in Wallonië en 101 (16 pct) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 7 gevallen (1 pct). Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 51.420. In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 2.688 patiënten opgenomen.

De voorbije 24 uur waren er 98 nieuwe opnames. In de intensieve zorgen liggen in totaal 538 patiënten, dat is een verdere daling met 116 patiënten in de voorbije 24 uur. 357 patiënten moesten beademd worden. Sinds 15 maart zijn 12.980 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, dat is een stijging van 244 in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 8.415 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 80 in de voorbije 24 uur. Van die 80 overleden 37 mensen in het ziekenhuis en 43 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 74 procent bevestigd door een COVID-test. Tussen begin maart en 6 mei zijn in totaal 290.077 tests uitgevoerd, stelt Sciensano in zijn dagelijkse epidemiologische rapport.

In woonzorgcentra en andere residentiële collectiviteiten zijn sinds 10 april 203.248 testen uitgevoerd. Meer dan de helft daarvan werd uitgevoerd op het personeel (102.846). Zo'n 3 procent van de personeelsleden testte positief en bij 5 procent van de bewoners werd het coronavirus vastgesteld.

(Belga)