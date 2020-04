Premier Sophie Wilmès herhaalt de boodschap dat bezoek toelaten in de woonzorgcentra een mogelijkheid is en geen verplichting. 'Er moest iets gebeuren', zei de premier donderdag in De Ochtend op Radio 1.

De beslissing kreeg woensdagavond meteen forse kritiek vanuit de sector van de woonzorgcentra zelf. De verschillende koepels hekelden ook dat ze niet gehoord werden. Maar Wilmès verdedigde opnieuw dat bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking voortaan bezoek kunnen ontvangen.

'Bezoekers in woonzorgcentra toelaten, moet niet snel-snel gebeuren, het is een mogelijkheid. Ik zie hoe onmenselijk de situatie nu is en daar moeten we iets aan doen. En of dat nu vandaag, morgen of over een aantal weken gebeurt, dat is geen probleem. Maar er moet iets gebeuren.'

Volgens de premier is eenzaamheid bij oudere mensen immers ook belangrijk om rekening mee te houden. 'Oudere mensen hebben al weken hun familie niet gezien.' Of: 'We vragen het te proberen als het kan, en als ze het willen doen.'

Ze voegde er nog aan toe dat de beslissing binnen de Nationale Veiligheidsraad doorgesproken was met de minister-presidenten van de verschillende deelstaten. Bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een beperking mogen voortaan bezoek krijgen van één persoon, op voorwaarde dat die bezoeker de laatste twee weken geen symptomen had (Belga)