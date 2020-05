Op zaterdag 2 mei werden 389 nieuwe gevallen van Covid-19-besmetting gerapporteerd. Daarvan wonen er 187 in Vlaanderen, 107 in Wallonië en 73 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 22 gevallen. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 49.906.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 3.056 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 77 nieuwe opnames. In de intensieve zorgen liggen in totaal 674 patiënten, dat is een verdere daling met 15 patiënten in de voorbije 24 uur.

12.309 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 98 in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 7.844 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 79 in de voorbije 24 uur. Van die 79 overleden 44 mensen in het ziekenhuis en 35 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 86 procent bevestigd door een Covid-test.

Van de in totaal 7.844 overleden personen, overleed 46 procent in het ziekenhuis, 53 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (17 pct) als vermoede (83 pct) gevallen.