De voorbije 24 uur zijn er 268 bijkomende sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gerapporteerd. Dat brengt het totale aantal doden door corona in ons land op 3.600. Dat meldt de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid zondag. Het aantal nieuwe hospitalisaties blijft vrij hoog, maar stabiliseert wel. In Vlaanderen zijn er intussen bijna evenveel sterfgevallen in de woonzorgcentra als in de ziekenhuizen.

De voorbije 24 uur waren er 392 bijkomende ziekenhuisopnames. In de cijfers van gisteren/zaterdag was er nog sprake van 421 nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn er nu 5.353 patiënten opgenomen. Dat is een daling met 282 op één dag.

Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen is verder gedaald. De voorbije 24 uur is dat aantal gedaald met 39 tot 1.223.

Sinds 15 maart zijn in totaal 6.463 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen en genezen verklaard. Dat is een stijging met 477 in de laatste 24 uur.

Van de 268 doden die de voorbije 24 uur zijn gerapporteerd, vielen er 133 (of 50 procent) in Vlaanderen, 94 (of 35 procent) in Wallonië en 41 (of 15 procent) in Brussel.

Van de in totaal 3.600 personen die overleden zijn door corona, is 54 procent overleden in het ziekenhuis en 41 procent in het woonzorgcentrum. De voorbije dagen lag het aantal gerapporteerde overlijdens in de woonzorgcentra ook hoger dan in de ziekenhuizen. In Vlaanderen zijn er intussen in totaal bijna evenveel overlijdens in woonzorgcentra (848) als in de ziekenhuizen (878).

Er zijn ook 1.629 nieuwe besmettingen gerapporteerd, waarvan 1.003 in Vlaanderen, 461 in Wallonië en 143 in Brussel (van de overige 22 gevallen is geen woonplaats bekend). In totaal staat de teller nu op 29.647 bevestigde besmettingen.

'Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen', staat te lezen op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

