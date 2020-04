De voorbije 24 uur zijn er opnieuw 303 overlijdens geregistreerd in ons land als gevolg van het nieuwe coronavirus. Eén derde daarvan in de ziekenhuizen en twee derde in de woonzorgcentra. In het laatste geval gaat het veelal om een vermoeden van COVID-19. Er kwamen ook 310 ziekenhuisopnames bij, tegelijk mochten 239 patiënten het ziekenhuis verlaten. Alles samen liggen nu 5.393 mensen met het nieuwe longvirus in het ziekenhuis, 16 minder dan op zaterdag. Dat hebben de interfederale woordvoerders maandag bekendgemaakt op hun dagelijkse persbriefing.

Het aantal patiënten op intensieve steeg het voorbije etmaal wel met 2 tot 1.234; 940 (+10) hebben beademing nodig.

De woordvoerders verwachten dat het aantal doden in ons land als gevolg van het nieuwe coronavirus nog verder zal toenemen. Opmerkelijk: in Vlaanderen zijn er nu al meer sterfgevallen geregistreerd in de woonzorgcentra (953) dan in de ziekenhuizen (914), blijkt uit de totaalcijfers. De jongste 24 uur waren zelfs 74 procent (105) van alle doden in Vlaanderen in een woonzorgcentrum te betreuren.

Op de vraag of het zin heeft om iedereen in een wzc te testen -bewoners en personeel, ook zonder symptomen- beaamde woordvoerder Steven van Gucht dat dit vooral nuttig is om besmette en niet-besmette personen optimaal te kunnen scheiden en te voorkomen dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het nadeel van die testen is dat het slechts om een momentopname gaat, aldus Van Gucht. Het totale aantal corona-ziekenhuisopnames in ons land is sinds begin deze maand aan het dalen, zondag waren het er opnieuw 16 minder. Al is niet duidelijk in hoeverre het verlengde paasweekend een rol speelt in de rapportering.

Woordvoerder Van Gucht riep de bevolking ook opnieuw met aandrang op om de coronamaatregelen te blijven naleven. Een kleine minderheid van de Belgen doet dat nu niet, wat op onbegrip stuit bij de rest. "We moeten dit absoluut blijven volhouden. Wat we vandaag doen, zien we pas over ongeveer tien à veertien dagen in de cijfers", waarschuwde hij. "Het risico op een nieuwe piek bestaat dus (...) We gaan nog maanden met het virus moeten samenleven, het is daarom belangrijk dat we het nu zo klein mogelijk maken." Op de vraag of de maatregelen kunnen worden versoepeld en hoe het zit met de zomervakantie, lieten de woordvoerders zich maandag niet uit. "Daarvoor is het nog te vroeg", klonk het.

De voorbije 24 uur testten 942 mensen positief op het nieuwe coronavirus, waarvan 63 procent in Vlaanderen, 25 procent in Wallonië en 12 pct in Brussel. In totaal zijn er nu al meer dan 30.000 besmettingen vastgesteld in ons land, maar dat cijfer is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.