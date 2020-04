Het is heel begrijpelijk dat we, omwille van hoopvolle cijfers of versoepelde maatregelen in het buitenland, uitkijken naar een graduele afbouw van de coronamaatregelen in België, maar we kunnen niet vooruitlopen op de zaken. Dat zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. 'We moeten geduld hebben en de huidige maatregelen, die gelden tot en met 3 mei, blijven opvolgen. Ons gedrag van vandaag zal de nabije toekomst mee gaan bepalen.'

Volgens het crisiscentrum lonen de collectieve inspanningen. 'Dat zien we dagelijks in de cijfers", zegt Stevens. "Door een goede toepassing van de maatregelen hebben we de kracht van het virus samen kunnen verkleinen. Het is echter een weerbarstig en koppig virus, dat zich niet snel overgeeft. Blijf dus gemotiveerd en moedig elkaar aan om deze positieve houding te blijven aanhouden. We mogen onze inspanningen nu niet lossen.'

Het crisiscentrum benadrukt dat ook de komende weken nog zwaar zullen worden voor de vele duizenden mensen in de zorgsector. 'We kunnen het zorgend personeel niet voldoende bedanken voor de inzet van de afgelopen weken, maar door het juiste gedrag aan te nemen, kunnen we het zorgend personeel ook daadwerkelijk helpen', aldus Stevens. (Belga)