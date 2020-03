De dodental van het coronavirus in België lag woensdagavond op 21. Dat zijn er zeven meer dan dinsdagavond. Dat heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt in een nieuwe update. 634 mensen zijn gehospitaliseerd, 130 van hen liggen op intensieve zorgen.

In de ziekenhuizen zijn 187 extra besmette patiënten opgenomen, wat hun totaal op 634 brengt. 130 van hen liggen op intensieve zorgen en 88 mensen worden beademd. Sinds 13 maart hebben 155 patiënten hebben het ziekenhuis verlaten. Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen met 309 tot 1.795 gevallen in België. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

De verdeling per regio: Vlaanderen 145, Brussel 48, Wallonië 95 en 21 van onbekende origine, zegt Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. "We hebben dit virus bij het nekvel gegrepen", aldus Van Gucht. "Het spartelt nog heel hard tegen maar het is belangrijk dat we onze grip niet loslaten. We moeten goed volhouden, dan kunnen we dit controleren."

Van Gucht had ook nog enkele tips: "We raden aan dat families af en toe buiten komen, zonder contact te nemen met andere mensen. Een wandeling of fietstocht. Maar we raden ten stelligste af om met de familie naar het warenhuis te gaan. De huidige maatregelen gaan nog een tijd van kracht zijn. We mogen de zwakkeren niet vergeten. We raden ook nog steeds af om kleinkinderen bij de grootouders te brengen."

'Als je twijfelt, blijf zoveel mogelijk thuis'

Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, voegde eraan toe: "Buiten komen is goed, maar wel met de mensen die onder hetzelfde dak wonen én in de buurt. Neem alstublieft niet de wagen om naar zee te rijden of naar een natuurpark. Samenscholingen moeten vermeden worden in deze periode. Verder is het verboden om samen te komen met vrienden. Dat wordt gezien als samenscholingen en daar zal op gecontroleerd worden."

Stevens bevestigde ook dat campings, vakantieparken, b&b's gesloten zijn. Hotels mogen open blijven, de restaurants die daaraan verbonden zijn, moeten wel sluiten. "Er is één gouden regel", aldus nog Stevens, "Als je twijfelt, blijf zoveel mogelijk thuis."