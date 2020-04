In Spanje zijn de afgelopen 24 uur 325 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid woensdag. Dat is een lichte toename ten opzichte van dinsdag, toen er sprake was van 301 sterfgevallen. Maar in geen enkel etmaal zijn ook zoveel patiënten genezen geraakt.

In Spanje zijn reeds 24.275 mensen aan de longziekte overleden. Daarmee betaalt het land de derde hoogste tol ter wereld, na de VS en Italië. Weliswaar is het totaal aantal sterfgevallen in vergelijking met dinsdag met 453 bijgesteld. Dat komt doordat sommige overlijdens in de laatste dagen nog niet in de statistieken waren meegenomen.

Het land telde op een etmaal tijd ook 2.144 nieuwe besmettingen. Op die manier zijn er in Spanje in totaal 212.917 bevestigde gevallen. Op 24 uur tijd kwamen 6.399 mensen de longziekte te boven, wat een record is sinds de uitbraak van de epidemie. In totaal waren er 108.947 genezingen. De regering-Sánchez meldde dinsdag de lockdownregels te zullen versoepelen. (Belga)