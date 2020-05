In zijn online speech voor de Dag van de Arbeid pleit PVDA-voorzitter Peter Mertens voor een herfederalisering van de gezondheidszorg. Hij wil ook een coronataks van 5 procent op alle vermogens boven 3 miljoen euro.

'Wij willen dat preventie en ziekteverzekering opnieuw één centrale, federale bevoegdheid worden, in plaats van de waanzinnige versnippering van vandaag', zegt Mertens op 1 mei. 'Wie vandaag niet ziet hoe absurd de opdeling van ons land is, die is ziende blind.' Opkomen voor de arbeider, dat is voor PVDA vandaag zorgen dat die niet in ongezonde omstandigheden moet gaan werken. 'Wij willen werken, áls het veilig is. Volgens patroonsorganisaties VBO en Voka zijn de aanbevelingen om veilig te werken niet meer dan een toolbox met goede praktijken en suggesties en geen checklist.'

Voor PVDA moeten die voorschriften wel een verplichting zijn. 'We willen dat de vakbonden overal worden betrokken. En we willen dat de sociale inspectie wordt versterkt, zodat ze preventieve controles kan uitvoeren. Wat wij willen is maximale bescherming, niet maximale winst.' Mertens grijpt de Dag van de Arbeid voorts aan om te pleiten voor een minimum uurloon van 14 euro. Want ondanks het applaus elke avond, wordt het werkvolk nog steeds niet gezien, vindt hij. 'Die ontelbare helden verdienen niet alleen applaus om acht uur 's avonds. Ze verdienen respect. En een duurzame verbetering van hun arbeids- en levensvoorwaarden.'

De PVDA-voorzitter wijst erop dat zijn parlementsleden een deel van hun loon in deze crisis aan het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en Artsen Zonder Grenzen hebben geschonken. Als alle andere parlementsleden dat zouden doen, zou dat 1,3 miljoen euro opleveren, voert hij aan. Een coronataks van 5 procent op alle vermogens boven 3 miljoen euro moet daarnaast 15 miljard euro opbrengen. Dat alles moet ervoor zorgen dat we niet meer terugkeren naar het 'oude normaal'. We hebben nood aan een nieuw socialisme, vindt Mertens. 'Waar mensen opnieuw mens mogen zijn. Waar we beoordeeld worden op wie we zijn, in plaats van op economische rendabiliteit. Een samenleving waar samenwerking centraal staat. Het is niet elk-voor-zich. Het is samen.'

(Belga)

Lees ook

'Beste coronahelden, pas op uw gezondheid, en pas op uw portefeuille'