Het advies van Buitenlandse Zaken om niet naar het buitenland te reizen heeft verregaande gevolgen. De Belgian Association of Travel Organisers (ABTO) is enigszins verrast. 'We hadden dit op zich niet verwacht, ook al omdat het niet meegenomen was in de noodmaatregelen die de regering recentelijk bekendmaakte, maar er zijn nog een aantal andere landen die hetzelfde hebben gedaan. Dus we schrikken er niet van', zegt woordvoerder Pierre Fivet.

'De situatie verandert ieder uur en wij begrijpen de bezorgdheid van iedereen. We moeten hier ook solidair zijn, de gezondheid van onze klanten, van de Belgen gaat natuurlijk voor.'

De ABTO bekijkt in de loop van de komende dagen hoe het nu verder moet. Reizigers die op korte termijn hadden moeten vertrekken, kunnen in ieder geval al contact opnemen met hun reisorganisatie. Wie pas in de zomermaanden, of zelfs in de paasvakantie een reis gepland heeft, kan de reisorganisaties best nog even de tijd geven om alles te bekijken, besluit de federatie.