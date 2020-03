Nog in de loop van deze week wordt er meer info verwacht over de 'zorghotels': voorzieningen waar patiënten heen kunnen die niet meer de zorg van een ziekenhuis nodig hebben, maar evenmin al naar huis kunnen. Op die manier moet er ook plaats vrijkomen in de ziekenhuizen. 'Zondag sloten we met het Riziv een akkoord over de triagecentra, over de instroom in de ziekenhuizen', zegt Roel Van Giel van Domus Medica. 'Nu moeten we ons ook op de uitstroom beginnen richten. Maandag zitten we nog samen met de Vlaamse regering, en ten laatste dinsdag wordt een draaiboek verwacht dat lokaal geïmplementeerd kan worden.'

In Vlaanderen zal het de eerstelijnszorg zijn die de zorghotels organiseert. Zijn daar al concrete locaties voor? 'Ik weet dat er binnen de eerstelijnszorg al druk naar mogelijke locaties gekeken wordt', aldus Van Giel. 'In de eerste plaats is dat natuurlijk de al bestaande infrastructuur, zoals woonzorgcentra, om die maximaal in te zetten. Maar op heel wat plaatsen wordt er ook al verder gekeken, omdat men weet dat die centra niet zullen volstaan. Er zal ook met de praktische kant van de zaak rekening gehouden moeten worden - de logistiek, en er zal sanitair en keuken nodig zijn.'