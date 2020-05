De coronamaatregelen tasten in de eerste plaats het mentale welzijnsniveau aan van mensen die het financieel moeilijker hebben. Dat besluiten onderzoekers na zeven rondes van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Mensen in die groep leven rapporteren ook beduidend vaker familiale spanningen.

In de voorbije zeven weken werd de Grote Coronastudie, die polst naar de manier waarop Belgen de coronacrisis en bijhorende maatregelen ervaren, al meer dan 2 miljoen keer ingevuld. De vragenlijst kan dinsdag voor de achtste keer ingevuld worden. Deze week gaat de bevraging nog wat dieper in op de thema's mondmaskers en noodopvang op scholen.

Uit de analyses van de antwoorden van de voorbije zeven weken leren de wetenschappers onder meer dat het welzijn van de mensen in lockdown gelinkt is aan het inkomen. In de eerste plaats tast de situatie het mentale welzijnsniveau aan van mensen die het financieel moeilijker hebben. 'Het zijn net ook die groepen die minder kans hebben op sociale ontspanningsactiviteiten, zoals een babbeltje slaan in open lucht of het maken van een fietstochtje', aldus onderzoeker Thomas Neyens, verbonden aan UHasselt en KU Leuven. 'We zien dat ook bij alleenstaanden.'

Mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, rapporteren ook beduidend vaker familiale spanningen.

Afstand

Mensen die in een eengezinswoning leven en mensen die hun job kunnen behouden: dat is het profiel van de burger die de quarantaine doorgaans zonder veel (mentale) kleerscheuren doorkomt.

Daarnaast blijkt dat de gemiddelde 65-plusser in ons land zich beter aan de fysieke afstandsregels houdt: meer dan 80 procent geeft aan altijd de 1,5m-regel te respecteren. In de categorie 18 tot 65 doet zowat 65 procent dat altijd, bij de minderjarigen maar net iets meer dan de helft. In die twee laatste leeftijdsgroepen zijn er wel veel respondenten die aangeven 'meestal' de regels te respecteren.

