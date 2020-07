Op de algemene mondmaskerplicht in de provincie Antwerpen komt er een uitzondering voor intensief sporten, voor zover dat gebeurt in een daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen waar het risico op overdracht van het coronavirus "nagenoeg nihil" is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen. Dat blijkt uit de definitieve tekst die gouverneur Cathy Berx woensdagnamiddag presenteert. Op de avondklok komt dan weer een uitzondering voor vertrek naar of terugkeer uit vakantie, naast eerdere gecommuniceerde essentiële verplaatsingen zoals woon-werkverkeer of om dringende medische redenen.

De wijziging is er volgens Berx gekomen wegens het geldend advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat stelt dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt. Wie gewoon fietst of wandelt of wie loopt op een drukke plaats moet voor alle duidelijkheid wél een masker dragen.

Verschillende politiezones gaven wel al aan dat de focus op het vlak van sanctionering zal liggen op drukke plaatsen en dat een eenzame wandelaar in een bos minder streng zal worden aangepakt, maar in principe geldt de mondmaskerplicht overal op het publieke domein én overal waar je geen afstand kan houden - dus bijvoorbeeld ook in de wagen met mensen van buiten je bubbel.

