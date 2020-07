Twitter heeft maandagavond een video verwijderd die president Donald Trump had gepost, zo is dinsdag van het sociale netwerk vernomen. De video bevatte valse informatie over het nieuwe coronavirus.

"De tweets bij de video schenden ons beleid inzake desinformatie over COVID-19", zei een woordvoerder, die geen verdere informatie kwijt wou, onder meer over het aantal mensen dat de video kon bekijken. Het filmpje was maandagavond al door Facebook verwijderd, zei een woordvoerder van 's werelds grootste sociale netwerk. "We hebben de videofilm weggehaald want hij bevatte valse informatie over de remedies en behandelingen voor COVID-19", legde de woordvoerder uit.

Het filmpje toont een groep artsen die valse en misleidende uitspraken doen over de pandemie van het coronavirus. Volgens de The Washington Post bekeken meer dan 14 miljoen mensen het via Facebook. Enkele uren later tweette president Trump verscheidene clips van dezelfde video voor zijn 84,2 miljoen volgers. In de video wordt gezegd dat een mondmasker niet nodig is om de ziekte tegen te houden.

Gedurende een half uur deelde de Amerikaanse president volgens de krant ook veertien tweets om het gebruik van hydroxychloroquine te verdedigen, een medicijn dat volgens verscheidene wetenschappelijke studies niet efficiënt is tegen COVID-19. (Belga)