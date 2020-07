'We hopen dat het schooljaar in september kan starten met code geel, maar we wachten het overleg af van de Vlaamse onderwijswereld half augustus om te zien welk scenario het wordt.' Dat zegt Marijke Van Bogaert, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vrijdagmiddag aan Belga. Ook de expertengroep GEES zal op dat overleg haar inbreng hebben over wat mogelijk is op 1 september.

Eerder op de dag had zowel professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen) in 'De Ochtend' op Radio 1 als viroloog professor Marc Van Ranst (UZ Leuven) in het middagnieuws op VTM gezegd dat de scholen niet zomaar kunnen openen op 1 september, als de coronacijfers blijven stijgen aan het huidige tempo. 'Als we het tij nu niet kunnen keren, starten de scholen op 1 september in code oranje of code rood', zei Hens. 'Het schooljaar wordt dan van bij de start gehypothekeerd. Kinderen hebben leerachterstand opgelopen bij de lockdown, het is enorm belangrijk dat we hen de kans geven om naar school te gaan. Er blijven vraagtekens rond het middelbaar, want kinderen kunnen vanaf hun twaalfde het virus makkelijk doorgeven.'

In VTM NIEUWS plaatste Van Ranst ook vraagtekens in hoeverre de ventilatie in schoolgebouwen in staat is om de verspreiding van het virus te voorkomen. In moderne gebouwen is dat vaak voorzien, maar vele scholen zijn nog gehuisvest in oude gebouwen die niet de mogelijkheid voor ventilatie hebben, zo vreest Van Ranst. Nog even de betekenis van de kleurencodes op een rij (voor het middelbaar onderwijs): bij niveau geel worden alle leerjaren vier dagen per week verwacht op school.

Een dag per week, in beginsel woensdagvoormiddag, wordt er dan afstandsonderwijs georganiseerd, waarbij de ene leerling bijgespijkerd kan worden en de andere leerlingen meer verdiepende leerstof krijgen. Vanaf code oranje worden de lessen beperkt tot halve klassen, in een systeem van vijf dagen les - maar dan week om week. Bij code rood worden er nog meer beperkingen opgelegd. 'Maar de middelbare scholen zullen niet meer volledig sluiten, ook niet bij een tweede coronagolf', zo klonk het nog einde juni op een persconferentie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). (Belga)