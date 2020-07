Professor Erika Vlieghe, die in de Nationale Veiligheidsraad zetelt namens Celeval, de evaluatiecel die de autoriteiten adviseert bij de coronapandemie, betreurt als wetenschapper dat niet beslist is om de contactbubbels te beperken van vijftien tot tien. 'Maar allerbelangrijkst is dat we ons niet fixeren op dat cijfer, maar zo weinig mogelijk contacten hebben. Want dat is het probleem', zei ze in het Radio 1-programma 'De wereld vandaag'.

'Voor mij moet boodschap duidelijk zijn, en laat ons die uitdragen: hoe minder contacten, hoe liever. Zelfs tien is trouwens nog veel. Laat ons niet gaan rekenen. De huidige opstoten hebben te maken met feestjes, familiefeesten, trouwfeesten, dansfeesten, mensen die elkaar ontmoeten op café, in de horeca, maar ook in een aantal sportclubs.'

'We moeten ons pijnlijk bewust worden van het aantal contacten dat we allemaal hebben, niet alleen op het werk maar ook in onze vrije tijd. We moeten daarin schrappen. Minder vrienden zien en minder feestjes doen. En als je toch mensen ziet, dat je die vanop afstand ziet. Dat is de hoofdboodschap. Maar als we daarover kibbelen komen we niet to the point. The point is: minder mensen zien.'

'De boodschap moet duidelijk overkomen: het is vijf voor twaaf, twaalf uur, vijf na twaalf. Hoe je het ook wil noemen, maar de situatie is zeer ernstig', zei Vlieghe ook. (Belga)