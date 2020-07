De Antwerpse huisartsenkringen en spoedartsen doen een oproep aan alle Antwerpenaren om vrijwillig in lockdown te gaan en 'terug in hun kot te kruipen', nu de cijfers van nieuwe besmettingen in de stad zo alarmerend zijn. 'Het is hoog tijd om op te roepen tot burgerzin', zo schrijven ze in een open brief. 'We moeten er echt voor zorgen dat we er nu voor zorgen dat we de tweede golf gaan afvlakken.'

De artsen kunnen zich terugvinden in wat gouverneur Berx voorstelt: contacten te beperken tot één of twee vaste vrienden. 'Het wordt echt belangrijk om andere plaatsen van samenkomsten te vermijden. We denken hierbij in het bijzonder aan huwelijken - waar die ook plaatsvinden -, kermissen en spontane sportmanifestaties op pleintjes en parken. We weten met zekerheid sinds vandaag dat daar de grote besmettingshaarden zaten de afgelopen week. We willen vermijden dat er op deze manier nog meer verspreiding komt.'

De artsen wijzen erop dat Antwerpen in feite een rood gebied is geworden. 'Mocht je naar Antwerpen op vakantie komen, zou je bijna in verplichte lockdown moeten bij terugkeer', stellen ze. 'We vragen de Antwerpenaren mee verantwoordelijkheid te nemen om voor elkaar te zorgen'.

(Belga)