Als er geen akkoord met de Democraten wordt gesloten over een nieuw corona-steunpakket, dan wil Amerikaans president Donald Trump voor het eind van de week zelf maatregelen treffen. Hij belooft onder meer om loonbelastingen tot het eind van het jaar op te schorten en om te voorkomen dat huurders uit hun huis worden gezet. Het is onzeker of de president zonder goedkeuring van het Congres zulke maatregelen kan nemen. 'Waarschijnlijk zullen we worden aangeklaagd', zei hij.

Trump deed zijn voorstel tijdens een persconferentie op zijn golfclub Bedminster in New Jersey. Daar waren niet alleen journalisten aanwezig, maar ook tientallen leden van de golfclub, die dicht op elkaar stonden en kort voor aanvang een mondmasker kregen uitgereikt. Toen een journalist erop wees dat de bijeenkomst in strijd was met de coronaregels in New Jersey, waar groepen van maximaal 25 mensen zijn toegestaan, werd hij door de clubleden uitgejoeld. Trump zei dat de persconferentie als 'vreedzaam protest' is uitgezonderd van de regels.

Tijdens een toespraak van een half uur herhaalde Trump dat het coronavirus 'aan het verdwijnen is'. Afgelopen week overleden in de VS zo'n zevenduizend mensen door Covid-19.