Verschillende steden in Frankrijk gaan het dragen van een mondmasker ook op straat verplichten. Vooral in het centrum van toeristische steden, onder meer in Bretagne, worden de maatregelen aangescherpt.

In Frankrijk gelden sinds maandag strengere regels rond het dragen van een mondmasker. Sindsdien moeten die mondmaskers gedragen worden in alle afgesloten ruimtes die publiek toegankelijk zijn, zoals winkels, cafés, restaurants en overheidsgebouwen. Eerder gold die verplichting ook al op het openbaar vervoer.

Verschillende steden vinden dit niet ver genoeg gaan, en breiden de maatregel verder uit. In de kuststad La Rochelle, in het westen van Frankrijk, is het dragen van een mondmasker sinds woensdag ook verplicht in de oude haven en in het stadscentrum. Het stadsbestuur wil op die manier voorkomen dat de aanwezigheid van een groot aantal toeristen leidt tot een heropflakkering van de corona-epidemie.

Ook in de Bretoense steden Concarneau en Saint-Brieuc wordt het dragen van een mondmasker in het stadscentrum voorgeschreven. In Saint-Brieuc geldt de verplichting ook in speeltuinen, in parken en in de haven. Voor mensen die sporten en mensen met een handicap wordt een uitzondering gemaakt. Ook iemand die alleen over straat loopt, hoeft geen mondmasker te dragen.

In Argelès-sur-mer, in het zuiden van Frankrijk, wordt ook een mondmaskerplicht ingesteld in de voetgangerszone. De regeling geldt er tot 31 augustus. Voorts geldt in heel wat steden in Frankrijk een mondmaskerplicht op markten. (Belga)