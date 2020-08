De provincie Oost-Vlaanderen neemt voorlopig geen extra maatregelen na een stijging van het aantal besmettingen, maar alle inwoners moeten waakzaam zijn en zich aan de maatregelen houden. Dat zegt waarnemend gouverneur Didier Detollenaere van Oost-Vlaanderen na overleg van de provinciale crisiscel.

In Oost-Vlaanderen evolueerde het aantal bevestigde gevallen van 280 tussen 23 en 29 juli naar 331 tussen 30 juli en 5 augustus. 'Aan de hand van de cijfers hebben we gemerkt dat de situatie niet verontrustend is. Ze is niet goed, er is een lichte stijging, maar niet in die mate dat er zich extra maatregelen opdringen', zegt waarnemend gouverneur Detollenaere.

'De situatie is onder controle. Zich ongerust maken hoeft niet, maar inwoners moeten alert blijven voor het virus. We zijn de enige provincie, samen met provincie Vlaams-Brabant, waar er geen enkele code rood is.'

Er zijn geen aanwijzingen van een grote besmetting over het grondgebied van de provincie, aldus Detollenaere. 'We zijn nog veraf van Antwerpse toestanden. Antwerpen heeft vijf maal meer besmettingen. We moeten wel heel waakzaam zijn en iedereen moet zich aan de maatregelen houden.'

Het provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare, dat zondag moest sluiten omdat er nog te veel bezoekers naar het domein kwamen, blijft voorlopig dicht. 'We bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om te zien of het domein spoedig weer geopend zou kunnen worden. In de andere vijf provinciale domeinen zijn er geen verontrustende cijfers en geen indicaties van ongeregeldheden', zegt de waarnemend gouverneur. (Belga)