Het wordt steeds drukker in de labs die coronatesten uitvoeren. Maar het zijn niet altijd de mensen die door de huisdokter worden doorverwezen die een test laten afnemen. Bij Medilab komt maar liefst een op de vijf mensen op eigen initiatief. 'Maar dat is echt niet de bedoeling', zegt epidemioloog Pierre Van Damme in Het Nieuwsblad op Zondag.

'Sinds een kleine veertien dagen merken we dat meer mensen spontaan komen om zich te laten testen, vooral jongeren. We doen zo'n 200 testen per dag, daarvan zijn er zo'n 15 tot 20 procent die zonder doktersattest binnenkomen', zegt medisch directeur Philippe Cuigniez van Medilab.

Ook andere laboratoria merken dat de vraag om zich vrijwillig te laten testen steeds groter wordt. 'Het is aan de huisartsen om af te wegen hoe zinvol of hoe noodzakelijk het is een test te laten doen. We kunnen niet plots iedereen gaan testen, want op die manier gaan we snel botsen met de testcapaciteit', zegt dokter Barbara Leus, klinisch bioloog van Labo Nuytinck Anacura.

Ook epidemioloog Pierre Van Damme benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling is iedereen plots te beginnen testen. 'We moeten spaarzaam omgaan met die testen en we mogen de artsen en labs niet overbelasten. Ze moeten dus enkel gebruikt worden voor diegenen die het echt nodig hebben, niet voor bange of nieuwsgierige mensen.' (Belga)