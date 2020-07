Viroloog Marc Van Ranst heeft tijdens de Te Deum-viering in Leuven, die in het teken stond van de coronapandemie, gewaarschuwd voor een tweede golf van coronabesmettingen. Gouverneur Lodewijk De Witte, die het initiatief nam voor deze aparte viering, pleitte voor meer investeringen in sociale zorg en welzijn. De Leuvense deken Patrick Maervoet stelde voor de slogan 'Eendracht maakt macht' te vervangen door 'Eendracht geeft kracht'.

"De coronavirusepidemie, dat zijn we allemaal, want we geven het virus door aan mekaar. Omdat de cijfers niet goed evolueren, moeten we ons vandaag beter dan ooit houden aan de coronamaatregelen, want anders krijgen we heel snel een tweede golf van infecties. Het weer omlaag krijgen van de curve doen we best op het vroegste niveau", aldus Van Ranst in een toespraak.

We zijn volgens de viroloog wel beter voorbereid dan dit voorjaar. "We weten meer over het virus, alhoewel we zeker nog met een aantal verrassingen zullen geconfronteerd worden, en de voorraadkasten met beschermingsmiddelen zitten vol", aldus Van Ranst. Ook het UZ Leuven bereidt zich voor op nieuwe ziekenhuisopnames. Zo werden vorige week een aantal afdelingen voor coronapatiënten die terug gesloten waren terug 'in standby' gezet.

Gouverneur Lodewijk De Witte sprak zijn "oneindige dank en het grootste respect" uit voor iedereen, gaande van zorgverleners, mensen in openbare diensten, voedselvoorziening en dergelijke, "die tijdens de coronacrisis meer gedaan heeft dan van hem of haar kon verwacht worden om anderen in staat te stellen het leven door te komen".

"De bladzijde mag morgen niet zonder meer omgedraaid worden. We zullen meer moeten investeren in sociale zorg en welzijn, en het opnieuw in vraag stellen van kwesties als rechtvaardigheid en sociale gelijkheid. De crisis heeft bovendien duidelijk gemaakt dat samenwerken en solidariteit broodnodig zijn, dat we niet zonder veerkrachtige openbare diensten kunnen en evenmin zonder het vrijwillig engagement van verenigingen en individuen", aldus De Witte.

De Te Deum-viering startte in de Sint-Pieterskerk, waar vertegenwoordigers van vijf levensbeschouwelijke visies aan het woord kwamen. Verwijzend naar de strijd tegen het virus hield deken Patrick Maervoet een opmerkelijk pleidooi om de nationale slogan 'Eendracht maakt macht' te wijzigen in 'Eendracht geeft kracht'. "Kracht is een woord dat verbindt, terwijl macht een begrip is waarbij de ene zichzelf boven de andere stelt. Solidariteit en eendracht, waarbij niemand meer is dan de andere, vormen het grote medicament dat we op dit moment nodig hebben om het virus te overwinnen", aldus Maervoet.

De aanwezigen in de kerk kregen ook schrijnende getuigenissen te horen van een ex-coronapatiënt en de dochter van een vrouw die in een woonzorgcentrum overleed aan het virus. Nadien kregen op de Grote Markt nog hulpverleners, een agent en mensen uit de voedselvoorziening en onderwijs het woord.