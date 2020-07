In de zoektocht naar een vaccin tegen het nieuwe coronavirus start farmabedrijf Janssen deze week met klinische tests in eigen en universitaire centra. 'Op basis van vorige ervaringen met deze technologie, zijn we voorzichtig optimistisch dat we tot een werkend vaccin zullen komen', klinkt het bij het bedrijf.

Vorige week startte het bedrijf al met tests op vijftien vrijwilligers in België, deze week is het de beurt aan de overige testpersonen in de zogenaamde fase 1/2a. In totaal gaat het om zo'n vijfhonderd vrijwilligers in België en evenveel personen in de Verenigde Staten.

In ons land gaan de klinische tests door in centra van Janssen zelf en in universitaire centra. Het bedrijf ligt voorlopig voor op schema.

Aanvankelijk was het de bedoeling om pas in september met deze fase van start te gaan, maar de planning kon opgeschoven worden naar halverwege juli. 'We doen ons best om zo snel mogelijk tot een vaccin te komen, zonder afbreuk te doen aan veiligheids- of kwaliteitsvoorschriften', zegt woordvoerder Tim De Kegel.

Als de resultaten in lijn liggen met de verwachtingen, wordt in een volgende fase een werkzaamheidsstudie georganiseerd, waarbij een grote groep wordt gevaccineerd in een gebied waar het virus nog erg aanwezig is. Daarvoor zijn minstens 60.000 mensen nodig.

Janssen hoopt eind september met die fase van start te gaan. In het eerste deel van 2021 zou het eigenlijke vaccin er kunnen zijn. (Belga)