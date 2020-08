Het Belgische bedrijf Desinfect, een spin-off van het Antwerpse evenementenagentschap CityCubes, heeft donderdagavond in de Anspachgalerij in Brussel een gloednieuwe mobiele benevelingsmachine voorgesteld die via droge mist snel grote ruimtes kan desinfecteren. De droge mist zou uiterst effectief zijn tegen COVID-19 en kan de evenementensector of retailers helpen om ruimtes volledig virusvrij te maken.

De toepassing van de droge mist zou minder schadelijk zijn dan ontsmettingsmiddelen waarbij natte vloeistof wordt gebruikt en is bovendien goedkoop, omdat er basisproducten worden gebruikt.

"We hebben altijd een aanhangwagen met een machine die met gebruik van leidingwater HOCL of waterstofhypochloriet aanmaakt. Datzelfde product zit in onze witte bloedcellen om weerstand op te bouwen tegen virussen en bacteriën. Het product wordt in de aanhangwagen gemaakt via een proces waarbij zoutnitraten aan water worden toegevoegd en via elektrolyse worden omgezet tot HOCL", legt Dieter Veulemans, CEO van Desinfect, uit.

De benevelingsmachine, die in een winkel of andere ruimte wordt geplaatst, zet het waterstofhypochloriet dan om in droge mist. Het biologisch product HOCL is dodelijk voor COVID-19, maar niet schadelijk voor mens en dier. Het wordt wel best gebruikt zonder mensen in de buurt, want de mist blijft ook echt hangen.

"Ons doel is altijd geweest om de evenementensector te kunnen helpen en op deze manier congressen en andere evenementen te laten doorgaan, maar het kan ook nuttig zijn in kledingwinkels of supermarkten", zegt Veulemans.

Desinfect lanceerde eerder al ontsmettingstunnels en containerdesinfectie-units die onder meer Carefour gebruiken.