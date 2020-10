Unicef wil tegen eind 2021 een voorraad van een miljard injectiespuiten opslaan om snel massale inentingscampagnes te kunnen starten van zodra de anti-covid-19-vaccins beschikbaar zijn. 'De wereld vaccineren tegen covid-19 zal binnenkort een van de grootste taken in de geschiedenis van de mensheid zijn, en we zullen zo snel mogelijk vooruitgang moeten boeken', zei Unicef-topvrouw Henrietta Fore maandag in een persbericht. 'Om later snel te kunnen gaan, moeten we nu al snel schakelen en tegen het einde van het jaar zullen we al meer dan een half miljard spuiten hebben, daar waar ze snel en op zijn best kunnen worden ingezet', zei Fore nog.

Voorlopig is er nog geen vaccin tegen covid-19 dat op punt staat. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie bevinden er bijna 200 zich in verschillende fasen van ontwikkeling en testen. Het geld dat nodig is voor de injectiespuiten, maar ook de 5 miljoen dozen om gebruikte injectiespuiten veilig weg te kunnen gooien, komt van Gavi, de Alliantie voor vaccins, een samenwerking tussen overheden, stichtingen, internationale organisaties en bedrijven. Unicef - 's werelds grootste afnemer van vaccins - is verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanvoer.