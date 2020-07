Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het niet-inperken van de bubbel van vijftien mensen een vergissing. Dat zegt hij zaterdag in een interview in Het Laatste Nieuws.

De Wever volgt het advies van verschillende experten en virologen. 'We kunnen mensen geen kleinere contactbubbel opleggen. Ook ik niet als burgemeester. De Nationale Veiligheidsraad had dat kunnen doen. Maar die heeft dat niet gedaan. Ik ga niet liegen: ik betreur dat. Ik denk dat dit een vergissing is en dat men het - spijtig genoeg - zeer snel toch zal moeten doen. Minstens terugschroeven naar tien. En geen wisselende tien, maar vaste', aldus De Wever in Het Laatste Nieuws.

De Wever denkt ook dat de rest van Vlaanderen de strengere maatregelen in Antwerpen zal volgen. 'Wij zijn nu al strenger. En ik vrees voor de rest van Vlaanderen dat wij eigenlijk gewoon iets vroeger doen, wat anderen straks ook zullen moeten doen. Neem het bezoek aan woonzorgcentra. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft beperkingen opgelegd. Maar wij gaan nog een stap verder. Als een bewoner buiten is geweest, wordt hij getest en geïsoleerd tot we het resultaat kennen. Met de cijfers die ik zie, is het gewoon een kwestie van tijd vooraleer het virus in een instelling binnen zit. En dan kennen we de gevolgen.'

Nog volgens De Wever is het vooral 'brute pech' dat het virus een heropflakkering kent in Antwerpen. 'Het had even goed ergens anders kunnen zijn. Wat mij doet vermoeden dat wij niet uniek zijn, maar dat we gewoon 'eerst' zijn. En dat het weldra - misschien zelfs heel snel - elders ook zo zal zijn.' (Belga)