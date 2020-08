In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in het weekgemiddelde de kaap van 50 gevallen per 100.000 inwoners overschreden. Uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt woensdag namelijk dat in de periode van 2 tot 8 augustus per 100.000 inwoners gemiddeld 54,4 nieuwe gevallen van COVID-19 werden geregistreerd. Een dag eerder ging het nog om 47,1 gevallen per 100.000.

In diezelfde periode werden in Brussel 663 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat een stijging betekent met 242 gevallen in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Als gevolg van het overschrijden van die grens zal op het hele Brusselse grondgebied een mondmaskerverplichting gelden. Andere maatregelen lijken niet meteen aan de orde, al kunnen gemeenten en burgemeesters individueel wel nog beslissen om strenger op te treden, klonk het eerder al.

In heel België raakten in de periode van 2 augustus tot 8 augustus gemiddeld 604,1 mensen per dag besmet met COVID-19. Het gaat om een stijging met 12 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. De ziekenhuisopnames stegen met 21 procent naar een gemiddelde van 27,4 opnames per dag tussen 2 en 8 augustus. In diezelfde periode overleden gemiddeld elke dag 3,7 coronapatiënten, een toename met 63 procent op weekbasis. Dinsdag werden nog 307 bedden (-5) ingenomen door COVID-19-patiënten. Van hen lagen er 77 (+4) op intensieve zorgen, 38 mensen (-4) werden beademd. (Belga)