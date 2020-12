De Verenigde Staten hebben zaterdag voor de derde dag op rij in 24 uur een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins universiteit in Baltimore zijn er binnen een etmaal bijna 230.000 Amerikanen geïnfecteerd met het longvirus. Vrijdag stond het aantal nog op dik 225.000, de dag daarvoor op 210.000.

Volgens CNN zijn er de voorbije vijf dagen, dat wil zeggen sinds begin december, 1 miljoen besmettingen in het land vastgesteld.

Zo'n 2527 mensen zijn in dezelfde periode gestorven aan de gevolgen van een besmetting. Een dag eerder werden er nog 2506 sterfgevallen gemeld. Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden al eerder voor 'een uitbraak bovenop een uitbraak' omdat vorig week miljoenen Amerikanen naar hun familie afreisden om Thanksgiving, een belangrijke feestdag in de VS, te vieren, al is het niet duidelijk of die al beginnen is. Specialist dokter Anthony Fauci zei dat die 'golf bovenop de golf' 10 tot 14 dagen na Thanksgiving zou plaatsvinden, dus de komende dagen pas.

Ziekenhuisopnames nemen toe in de vier meest dichtbevolkte staten (Californië, Florida, New York en Texas), merkt het Covid Tracking Project op. De Verenigde Staten, het land dat wereldwijd het hardst door de pandemie is getroffen, telt sinds het begin van de uitbraak in totaal meer dan 14,6 miljoen besmettingen en 281.000 doden.

