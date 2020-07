Tussen 16 en 22 juli is het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus gestegen naar 255,3 per dag. Dat is een stijging met 71 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt zondagochtend uit de gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. In de provincie Antwerpen ligt het totale aantal besmettingen ruim vijf keer hoger in één week.

Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft stijgen. In de periode van twee weken tot en met 22 juli gaat het om 24,6 gevallen. Zaterdag lag dat cijfer nog op 21,2. De teller van het aantal besmettingen staat nu op 65.727. Dat zijn er 528 meer dan gisteren.

In Antwerpen steeg het totale aantal gevallen in de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn met 805. Dat is ruim vijf keer meer dan de week ervoor. Na Antwerpen is de hoogste stijging in één week in Limburg geregistreerd, 47 procent, tot 139 gevallen. Enkel in Brussel (-6 procent) en Waals-Brabant (-3 procent) is de trend negatief.

In Antwerpen waren er in diezelfde zeven dagen 42,7 besmettingen per 100.000 inwoners. Nergens anders in ons land stijgt die incidentie boven de 20 per 100.000 inwoners. Limburg, met 15,7 besmettingen per 100.000 inwoners, heeft het op een na hoogste cijfer.

Verder zijn er zaterdag 19 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld in België, 31 patiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen. Dat brengt het totale aantal opnames op 212. Daarvan liggen er 45 op intensieve zorg, 4 meer dan een dag eerder. Er zijn tot slot 9.821 dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van het coronavirus, eveneens 4 meer dan op zaterdag. (Belga)