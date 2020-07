Fase 5 van de versoepeling van de coronamaatregelen - die slaat op de grote evenemenen en het aantal toegelaten bezoekers - komt er voorlopig niet. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dinsdag verklaard na afloop van de ministerraad en het nieuws wordt elders in regeringskringen bevestigd. Er komen wellicht ook verstrengingen, bijvoorbeeld voor het dragen van mondmaskers.

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land zat dinsdag opnieuw rond de tafel met de experten. Officieel ging het om een voorbereiding op de Nationale Veiligheidsraad van donderdag, waar dus geen beslissingen op zich werden genomen. Maar het is nu al duidelijk dat donderdag van versoepelingen weinig in huis zal komen, eerder van verstrengingen.

De cijfers over het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus verontrusten immers ook de politieke wereld. In Antwerpen heeft de verspreiding van het virus het meeste snelheid gekregen, bevestigde minister De Block, al voegde ze er aan toe dat ook elders in dorpen en gemeenschappen meer besmettingen worden vastgesteld. Maar ook Waals minister-president Elio Di Rupo bekloeg zich over de massale toeloop op bepaalde plaatsen in het zuiden van het land. Even deed het gerucht de ronde dat die Veiligheidsraad een dag zou worden vervroegd naar morgen/woensdag, maar dat bleek niet te kloppen.

Tegen de volgende Veiligheidsraad op donderdag dus, zullen verstrengingen worden voorbereid. Dat gaat over het vaker dragen van mondmaskers op openbare plaatsen of bij openbare diensten. Ook zal er een digitaal formulier komen dat mensen die van vakantie uit het buitenland terugkeren, 48 uur op voorhand moeten invullen. Zowel toeristen die terugkeren met de bus, als met de auto, de trein of het vliegtuig. Dat moet de zoektocht in geval van nieuwe besmettingen een duwtje in de rug geven.

Ook over maatregelen op lokaal niveau werd gesproken. Zo moeten de burgemeesters worden geholpen om de gepaste maatregelen te nemen indien een situatie uit de hand loopt, weliswaar binnen het kader van hun bevoegdheden. Daarbij wordt ook gekeken naar een wisselwerking met Sciensano, de gezondheidsinspectie en de artsen, aldus De Block. Een lokale lockdown is een laatste mogelijkheid, maar daar zitten we nu nog niet aan. Di Rupo benadrukte dat er een versterking komt van het aantal controles en sancties. Een nultolerantie? "In elk geval", aldus Di Rupo.

Voor Fase 5 van de versoepelingen is het nu nog te vroeg, aldus minister De Block. "We moeten realistisch zijn." Elders benadrukt de minister dat het respecteren van de regels moet worden nageleefd, bijvoorbeeld op café. (Belga)