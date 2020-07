De West-Vlaamse gemeenten Torhout en Kortemark hebben maatregelen genomen na het stijgend aantal besmettingen. Dat bevestigen waarnemend burgemeester Hans Blomme (CD&V) en burgemeester Katrien Damman (CD&V) woensdag. Beide gemeenten schrappen de komende weken evenementen. Ook verplichten de gemeenten mondmaskers op markten en in stadsgebouwen.

Door het stijgend aantal besmettingen beslisten zowel Torhout als Kortemark om maatregelen te nemen. In Kortemark worden alle evenementen voor de komende drie weken binnen de gemeente afgelast. Het gemeentebestuur bekijkt momenteel per evenement wat wel en niet kan doorgaan. 'Alle organisatoren zullen persoonlijk worden gecontacteerd indien iets niet kan doorgaan. Het is vooral belangrijk dat we nu handelen zodat we binnen enkele dagen of weken geen strengere maatregelen moeten nemen', vertelt burgemeester Katrien Damman.

In de gemeente is het dragen van een mondmasker voortaan verplicht op de wekelijkse markten en in stadsgebouwen. Ook in Torhout is dat het geval. Verder worden ook daar evenementen geschrapt. Het gaat om alle evenementen georganiseerd door de gemeente tot en met 3 augustus. In Torhout is er woensdag nog overleg over eventuele bijkomende maatregelen. (Belga)