Tegen de zomervakantie moet het vaccinatiepaspoort, dat reizen binnen de Europese Unie mogelijk moet maken, rond zijn. Dat heeft de Franse Europees commissaris Thierry Breton, bevoegd voor interne markt, zondag aangekondigd.

'We werken eraan om dit voor juni klaar te hebben', zei Breton. 'Het is essentieel dat we alles doen om het toeristisch hoogseizoen te vrijwaren', klinkt het.

De plannen zullen woensdag voorgelegd worden. In het voorstel van de Europese Commissie zal het paspoort informatie bevatten 'die zal aangeven of een persoon gevaccineerd werd tegen covid-19, of genezen is, of over een negatief testresultaat beschikt', zei Breton in het debatprogramma 'Grand Rendez-vous'.

Dat paspoort kan elektronisch zijn, of een document op papier voor mensen die geen zin hebben dit op hun smartphone te plaatsen, 'en dat is hun recht', aldus Breton. Bedoeling is dat het document vervolgens in alle EU-landen gebruikt kan worden. (Belga)