In België is de algemene verkeersdrukte in 2020 afgenomen met 18 procent in vergelijking met een jaar voordien. Dat blijkt woensdag uit de TomTom Traffic Index, een rapport over de verkeerssituatie in 57 landen. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik was de daling het sterkst. April was - logischerwijs - de minst drukke maand van het jaar.

Het rapport van TomTom voor België is gebaseerd op de verkeersdrukte in de tien drukste Belgische steden: Brussel, Antwerpen, Leuven, Bergen, Gent, Luik, Namen, Kortrijk, Brugge en Charleroi. In heel België was de ochtend- en avondspits in 2020 tot een derde minder druk. 's Ochtends zien we een daling van gemiddeld 29 procent, 's avonds een van 28 procent. Brussel blijft de drukste stad van het land. Chauffeurs moesten er in 2020 rekening houden met gemiddeld 29 procent extra reistijd in het verkeer. Dat is wel 24 procent minder dan in 2019. In Antwerpen was er gemiddeld 24 procent extra reistijd, een kwart minder dan een jaar eerder.

In Leuven was er verrassend wel sprake van een stijging. De gemiddelde extra reistijd steeg er met 5 procent naar 21 procent. De drukste maand was september, de drukste dag was dinsdag 10 maart. Daarmee wordt Leuven de derde stad qua verkeersdrukte. De stijging is vooral te verklaren door wegenwerken op de A2, ten noorden van Leuven, waardoor het er in beide richtingen heel stroef verliep. Bergen noteerde de grootste daling, daar verloren chauffeurs vorig jaar gemiddeld 20 procent extra reistijd. Dat is een daling met maar liefst 41 procent. In 2019 scoorde Bergen wel opvallend hoog door grote werkzaamheden. In Gent (-10 procent), Luik (-33 procent), Namen (-16 procent), Brugge (-25 procent) en Charleroi (-8 procent) viel het afgelopen jaar ook een daling van de verkeersdrukte te noteren. In Kortrijk was er een status quo: daar moesten bestuurders net zoals in 2019 rekening houden met 15 procent extra reistijd.

De drukste dag van het jaar in ons land was donderdag 5 maart, toen er 61 procent extra reistijd gemeten werd. Dat kwam onder meer door enkele verkeersongevallen, waaronder een met zware filegevolgen op de Antwerpse ring. Opvallend, maar niet verrassend: toen de lockdown op 18 maart van start ging, viel het verkeer nadien grotendeels stil. April was logischerwijs dan ook de kalmste maand van het jaar.

Afgelopen jaar is de verkeersdrukte in ons land dus voor het eerst in tien jaar nog eens gedaald, maar de experts van TomTom verwachten niet dat de wegen zo onbelemmerd zullen blijven. 'Dit zal geen trend worden', aldus Traffic Expert Gijs Peters. 'We zullen zien dat het verkeer drukker wordt als mensen weer teruggaan naar oude routines. Daarom is het nu tijd dat stadsplanners, beleidsmakers en automobilisten de balans opmaken van wat ze gaan doen om wegen in de toekomst minder druk te maken.'

Wereldwijd blijft de Russische hoofdstad Moskou de drukste stad, daar moeten bestuurders rekening houden met 54 procent extra reistijd. Het Indische Mumbai en het Colombiaanse Bogota (allebei 53 procent extra reistijd) sluiten de top drie af. Brussel staat op de mondiale lijst op de 65ste plaats, vergelijkbaar met Palermo, Hamburg en Genève. (Belga)