Brugge en Knokke-Heist zetten in op crowd control nu de niet-essentiële winkels in Nederland gaan sluiten. Dat melden de West-Vlaamse steden maandag. Zowel in Knokke als in Brugge zullen politie en stewards de drukte in de winkelstraten in de gaten houden. Wanneer het echt te druk wordt, zullen de steden hun toegangswegen afsluiten.

Nu de niet-essentiële winkels in Nederland sluiten, worden in Belgische steden aan de grens heel wat shoppende Nederlanders verwacht. 'Net zoals de Belgen, zullen ook de Nederlanders nog hun kerstinkopen willen doen. We liggen natuurlijk niet ver van de grens dus ik verwacht wel wat extra volk vanuit Nederland. Daar zullen we waakzaam voor zijn', aldus burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V).

Brugge lanceerde afgelopen vrijdag nog een druktebarometer en voorzag eerder al stewards om mensen te sensibiliseren over coronaregels. Die middelen worden ook gebruikt met zicht op extra shoppers vanuit Nederland.

Ook in Knokke-Heist werden eerder al extra mensen voorzien. 'Zowel de politie als de stewards zullen de drukte goed coördineren in de winkelstraten. We hebben daarvoor een cameranetwerk om alles te monitoren. De grenzen sluiten of grenscontroles uitvoeren kunnen we niet, dus we zetten vooral in op crowd control. In het slechtste geval moeten we de toegangswegen sluiten en het verkeer omleiden', aldus eerste schepen van Knokke-Heist Piet De Groote.

Verder wil Knokke-Heist Nederlanders vooral ontraden om de grens over te steken. Ook gaat de gemeente overleggen met de burgemeester van Sluis, net over de grens. (Belga)