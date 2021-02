Op het grondgebied van het Brussels gewest zijn momenteel al besmettingen met de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant van het coronavirus vastgesteld. De epidemiologische situatie en de besmettingscijfers zijn voorlopig stabiel in de hoofdstad, maar virologen verwachten dat vanaf begin maart de Britse variant dominant wordt.

Sinds de komst van coronavarianten heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar procedures voor testing en tracing aangescherpt. De focus ligt daarbij op het lokaliseren van uitbraken en het ontdekken van aanwezige varianten. Zo is er in Brussel in Anderlecht al één geval vastgesteld met de Braziliaanse variant en mogelijk is er nog een besmetting met de Zuid-Afrikaanse of Braziliaanse variant in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Sinds 13 januari wordt in het Brussels gewest voor mensen die positief testten en waarbij een hoge virale lading werd vastgesteld of waarbij het S-gen ontbrak een verscherpte contactopsporing toegepast. Dat zijn beide indicaties voor besmetting met een variant. Sinds 18 januari wordt een team van 13 veldagenten specifiek ingezet voor het opsporen van epidemiologische uitbraken. De verstrengde aanpak leidde in de eerste week van februari tot de opsporing van 75 uitbraken in verschillende zorginstellingen, rusthuizen, bedrijven of scholen. Daarbij werd meteen een isolatieprocedure opgestart.

Bij zeventien van de uitbraken wordt vermoed dat het om een variant gaat. De epidemiologische situatie in Brussel toont tekenen van stabilisatie, maar de cijfers blijven te hoog. De incidentie, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, steeg licht van 257 op 10 februari naar 269 op 16 februari. De positiviteitsratio van de geteste mensen blijft relatief stabiel en bedraagt 5,2 procent. (Belga)