'We moeten goed nadenken over hoe we moeten omgaan met besmettingen bij kinderen, want op een bepaald moment in de epidemie kan ook het schoolse leven zelf een bron van besmetting worden.' Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zondag gezegd in De Zevende Dag.

Ondanks alle berichten over nieuwe besmettingshaarden, riep Vandenbroucke op om niet moedeloos te worden. 'Wat we zien, is een onder de waterlijn oprukkende epidemie bovenop de epidemie. Je ziet snel groeiende varianten, zoals de Zuid-Afrikaanse, waarvan we niet zeker weten of de vaccins goed werkzaam zijn. Maar we weten wat we moeten doen: testen testen testen, isoleren, en vaccineren vaccineren vaccineren.'

'Enerzijds kunnen we door de vaccinatiecampagne de eindmeet zien, maar anderzijds zien we met de mutanten het gevaar op de weg opdoemen. We moeten zeer snel op de bal spelen en de maatregelen blijven toepassen: mondmasker aan, handen wassen, contacten mijden en zeer, zeer voorzichtig zijn.'

Vandenbroucke haalde aan dat er toenemende uitbraken op scholen vastgesteld worden. 'We moeten goed nadenken over hoe we moeten omgaan met besmettingen bij kinderen, want op een bepaald moment in de epidemie kan ook het schoolse leven zelf een bron van besmetting worden.' Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft tot nu een goed parcours gereden, zei Vandenbroucke. 'Om de scholen open te houden moet je in de rest van de samenleving vervelende dingen doen.'

